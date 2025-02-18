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17:58, 18 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин три года насиловал несовершеннолетнюю племянницу и попал под суд

В Удмуртии мужчина получил 13 лет за изнасилование несовершеннолетней племянницы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Верховный суд Удмуртской Республики приговорил 26-летнего жителя Ижевска к 13 годам лишения свободы за то, что он в течение трех лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в любых учреждениях и организациях на срок семь лет, с ограничением свободы на 1,5 года.

Как установил суд, фигурант в течение трех лет домогался несовершеннолетней племянницы, в период с июля 2013 по сентябрь 2016 года. Первое преступление в отношении пострадавшей произошло, когда девочке было 13 лет. Осужденный насиловал ее у себя дома и на базе отдыха.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево Московской области предъявили обвинение 34-летнему уроженцу Брянской области, нападавшему на школьниц

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