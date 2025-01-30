Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:29, 30 января 2025Силовые структуры

Серийному педофилу из Подмосковья предъявили обвинение

СК предъявил обвинение педофилу, нападавшему на школьниц в Орехово-Зуево
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Орехово-Зуево Московской области предъявили обвинение 34-летнему уроженцу Брянской области, нападавшему на школьниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчине вменяются пункт «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней»), пункт «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и статья 135 («Развратные действия») УК РФ. Он арестован до 26 марта.

О задержании серийного педофила стало известно 28 января. По данным следствия, мужчина в заброшенном здании совершил насильственные действия сексуального характера, развратные действия и изнасилование в отношении двух школьниц. Сообщалось также, что со своими жертвами педофил был знаком и периодически их спаивал.

Ранее мужчина был судим за кражи и грабежи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские священники убедили 700 солдат-срочников вернуться в Курскую область. Что об этом известно?

      В НАТО признали превосходство России в беспилотниках над Арктикой

      В России прокомментировали предложение переименовать Финский залив

      Администрация Трампа потребовала уволить больше чиновников одного отдела

      Изучение подвигов героев СВО добавят в школьную программу

      Московских аллергиков предупредили о последствиях оттепельной зимы

      Маск назвал сроки запуска беспилотного такси

      Премьеры Грузии и Армении провели встречу

      В Еврокомиссии опровергли связь мирных переговоров и поставок газа из России

      Россиянам дали рекомендации по выбору зимней куртки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше