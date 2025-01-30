Серийному педофилу из Подмосковья предъявили обвинение

СК предъявил обвинение педофилу, нападавшему на школьниц в Орехово-Зуево

В Орехово-Зуево Московской области предъявили обвинение 34-летнему уроженцу Брянской области, нападавшему на школьниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчине вменяются пункт «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней»), пункт «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и статья 135 («Развратные действия») УК РФ. Он арестован до 26 марта.

О задержании серийного педофила стало известно 28 января. По данным следствия, мужчина в заброшенном здании совершил насильственные действия сексуального характера, развратные действия и изнасилование в отношении двух школьниц. Сообщалось также, что со своими жертвами педофил был знаком и периодически их спаивал.

Ранее мужчина был судим за кражи и грабежи.