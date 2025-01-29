Нападавшего на девочек в российском городе серийного педофила отправили в СИЗО

Суд арестовал серийного педофила за изнасилования девочек в Орехово-Зуево

Суд арестовал серийного педофила, который нападал на школьниц в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимого отправили в СИЗО на два месяца по ходатайству следователя. Мужчину подозревают в изнасиловании двух девочек.

О задержании серийного педофила, орудовавшего в Подмосковье, стало известно 28 января. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. В качестве потерпевших в них фигурируют четыре девочки в возрасте от 11 до 14 лет.

Фигурант дела был знаком со своими жертвами и периодически их спаивал. 34-летний мужчина познакомился с девочками летом 2024 года, когда гулял в парке со своей дочкой. Периодически школьницы приходили к нему на работу, советовались по бытовым вопросам и даже несколько раз присматривали за его ребенком.

Кроме того, злоумышленник пристрастил несовершеннолетних к пиву и вейпам, а затем стал заманивать их в укромные места, где и занимался растлением. В момент совершения преступлений сам он также был нетрезв.