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18:10, 28 января 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о задержанном в Подмосковье серийном педофиле

«МК»: Задержанный в Орехово-Зуево педофил периодически спаивал своих жертв
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Подмосковье задержали серийного педофила

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ

Серийный педофил, который нападал на школьниц в подмосковном Орехово-Зуево, был знаком со своими жертвами и периодически их спаивал. Об этом стало известно «МК».

По данным издания, 34-летний мужчина познакомился с девочками летом 2024 года, когда гулял в парке со своей дочкой. Периодически школьницы приходили к нему на работу, советовались по бытовым вопросам и даже несколько раз присматривали за его ребенком.

Кроме того, злоумышленник пристрастил несовершеннолетних к пиву и вейпам, а затем стал заманивать их в укромные места, где и занимался растлением. В момент совершения преступлений сам он также был нетрезв.

О задержании серийного педофила сотрудниками силовых структур в Подмосковье стало известно во вторник, 28 января. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. В качестве потерпевших в них фигурируют четыре девочки в возрасте от 11 до 14 лет.

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