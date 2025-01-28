В Подмосковье задержали серийного педофила

Shot: В Орехово-Зуево мужчина напал на четырех школьниц и изнасиловал их

Сотрудники полиции задержали серийного педофила, который нападал на школьниц в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 34-летний мужчина начал нападать на девочек летом 2024 года. Одну из них он подкараулил в местном сквере, скрутил и изнасиловал.

Всего в деле фигурирует четыре доказанных жертвы, им от 11 до 14 лет.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. Уточняется, что официально он нигде не работает и ранее уже был судим за кражи и грабежи.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали пенсионера, развратившего десятилетнюю девочку 27 лет назад.

