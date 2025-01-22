Педофила-рецидивиста задержали в российском регионе за преступление 27-летней давности

В Петербурге задержали пенсионера, развратившего девочку в 1998 году

В Санкт-Петербурге задержали пенсионера, развратившего десятилетнюю девочку 27 лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным ведомства, в феврале 1998 года подозреваемый зашел в подъезд за школьницей. Он представился доктором и начал осматривать ребенка. Следователи возбудили дело, но установить личность злоумышленника не смогли.

Спустя время выяснилось, что задержанный уже был судим за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области задержали 35-летнего местного жителя за развращение четверых детей.