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10:33, 22 января 2025Силовые структуры

Педофила-рецидивиста задержали в российском регионе за преступление 27-летней давности

В Петербурге задержали пенсионера, развратившего девочку в 1998 году
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали пенсионера, развратившего десятилетнюю девочку 27 лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным ведомства, в феврале 1998 года подозреваемый зашел в подъезд за школьницей. Он представился доктором и начал осматривать ребенка. Следователи возбудили дело, но установить личность злоумышленника не смогли.

Спустя время выяснилось, что задержанный уже был судим за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области задержали 35-летнего местного жителя за развращение четверых детей.

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