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11:26, 15 июля 2025Из жизни

Рыбак случайно выловил из реки меч тамплиеров

NTK: Польский рыбак выловил из Вислы меч тамплиеров
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Stołeczny Konserwator Zabytków / Facebook

Польский рыбак случайно нашел в Висле меч тамплиеров. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Анджей Корпикевич из Варшавы отправился на берег Вислы, чтобы посмотреть, насколько упал уровень воды в реке. Вскоре он заметил, что из воды торчит ржавый кусок металла. Поляк сначала принял его за арматуру, однако все-таки выловил из воды. При ближайшем рассмотрении железяка оказалась старинным мечом. «Люди годами ищут подобные штуки, а я наткнулся на нее совершенно случайно», — похвалился Корпикевич.

Меч хорошо сохранился — отсутствовал только кончик клинка. Кроме того, на рукоятке старинного оружия мастером был нанесен крест.

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На следующий день Корпикевич в соответствии с законом оповестил о находке власти. Изучившие меч историки и археологи подтвердили, что он был изготовлен в Средневековье. Специалисты также заявили, что артефакт вполне мог принадлежать воину ордена тамплиеров.

В данный момент древний меч изучают эксперты по металлам Археологического музея Варшавы.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах рабочие случайно обнаружили средневековый меч в реке. Артефакт длиной один метр датировали 1050-1150 годами.

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