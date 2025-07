Рыбак случайно выловил из реки меч тамплиеров

NTK: Польский рыбак выловил из Вислы меч тамплиеров

Польский рыбак случайно нашел в Висле меч тамплиеров. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Анджей Корпикевич из Варшавы отправился на берег Вислы, чтобы посмотреть, насколько упал уровень воды в реке. Вскоре он заметил, что из воды торчит ржавый кусок металла. Поляк сначала принял его за арматуру, однако все-таки выловил из воды. При ближайшем рассмотрении железяка оказалась старинным мечом. «Люди годами ищут подобные штуки, а я наткнулся на нее совершенно случайно», — похвалился Корпикевич.

Меч хорошо сохранился — отсутствовал только кончик клинка. Кроме того, на рукоятке старинного оружия мастером был нанесен крест.

На следующий день Корпикевич в соответствии с законом оповестил о находке власти. Изучившие меч историки и археологи подтвердили, что он был изготовлен в Средневековье. Специалисты также заявили, что артефакт вполне мог принадлежать воину ордена тамплиеров.

В данный момент древний меч изучают эксперты по металлам Археологического музея Варшавы.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах рабочие случайно обнаружили средневековый меч в реке. Артефакт длиной один метр датировали 1050-1150 годами.