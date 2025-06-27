В реке нашли тысячелетний меч

В Нидерландах нашли средневековый меч при дноуглубительных работах

В Нидерландах при дноуглубительных работах в реке случайно обнаружили средневековый меч. Об этом сообщает CNN.

Средневековый артефакт длиной один метр, датируемый 1050-1150 годами, был найден 1 марта 2024 года в поместье Линсхотен и передан Национальному музею древностей в Лейдене. Меч украшен медными инкрустациями в форме креста и «бесконечного узла» — древнего символа. Артефакт изготовлен из высококачественного железа, добытого в регионе Велюве.

«Меч прекрасно сохранился благодаря бескислородной речной среде, — отмечают в музее. — Видны даже следы деревянной рукояти». Такие мечи обычно либо хоронили с владельцем, либо ритуально бросали в воду.

Меч уже занял место в экспозиции музея, где его могут увидеть все желающие. По словам экспертов, такая степень сохранности для тысячелетнего артефакта — редкая удача для археологов.

Ранее сообщалось, что в Польше археологи-любители нашли хорошо сохранившийся двуручный меч при помощи металлодетектора. Меч XV века достигает около метра в длину, он лежал в тайнике вместе с другим оружием и инструментами.