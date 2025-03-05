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17:55, 5 марта 2025Из жизни

Археологи-любители нашли меч XV века при помощи металлодетектора

Popular Mechanics: археологи-любители из Польши нашли редкий двуручный меч
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Viacheslav Lopatin / Shutterstock / Fotodom

В Польше археологи-любители нашли хорошо сохранившийся двуручный меч при помощи металлодетектора. Об этом пишет Popular Mechanics.

Отлично сохранившийся двуручный меч, известный как цвайхендер, нашли на берегу реки польские металлоискатели из Ассоциации епископских сыскарей (Bishop's Detectory Association). Меч XV века достигает около метра в длину. Меч лежал в тайнике вместе с другим оружием и инструментами. Предположительно, тайник принадлежал рыцарю, который предпочел использовать другое оружие и спрятал цвайхендер до лучших времен.

Члены ассоциации передали все находки в управление по охране памятников, а затем в музей Остроды. При этом экспертов поразило, насколько хорошо сохранился меч — с рукоятью, навершием и гардой — после того, как его закопали рядом с руслом реки. Представители Музея Остроды, расположенного в бывшем тевтонском замке, заявили, что это первый двуручный меч в коллекции.

Цвайхендеры считались специализированным оружием, были распространены по всей Европе (особенно в Швейцарии и Германии) и сохраняли популярность на протяжении всего XVI века. Двуручный меч считался эффективным в ближнем бою, требовал особого мастерства в обращении и наиболее широко использовался в эпоху Возрождения.

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