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17:17, 11 февраля 2025Из жизни

Школьник нашел в поле часть редчайшего меча XIII века

Школьник случайно нашел навершие меча XIII века на севере Англии
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Aishe / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании школьник из графства Норт-Йоркшир случайно нашел в поле редчайшее навершие рукоятки меча XIII века. Об этом сообщает What's the Jam.

Лукас Канлифф и его отец Дэвид занимались поисками ценностей при помощи металлоискателя на севере Англии 9 февраля. В какой-то момент прибор школьника дал сильный сигнал. Лукас вытащил из земли бронзовый многогранник, украшенный христианскими крестами и надписью «Иисус, царь иудейский» на латыни. «Когда он показал эту вещь, все поняли, что это нечто особенное, но мы не осознавали, насколько особенное», — рассказал Дэвид.

Отец и сын обратились к эксперту, который опознал артефакт как навершие рукоятки меча конца XIII века. Более того, специалист сказал, что ранее археологам было известно всего шесть наверший такой же формы, и все они были найдены на территории Шотландии.

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Историки считают, что найденный Канлиффами артефакт имеет отношение к войнам Шотландии за независимость, которые шли между 1296 и 1357 годами. Это конкретное навершие может относиться ко времени правления шотландского короля Роберта I Брюса в первой четверти XIV века.

Отец и сын сообщили о своей находке властям. Теперь изысканиями будут заниматься специалисты Британского музея. Место, где было найдено навершие, не разглашается, однако известно, что оно расположено в равнинной местности на севере Англии.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли японскую монету XIX века. Монету характерной овальной формы с квадратным отверстием в центре обнаружили в поле.

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