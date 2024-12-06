Японскую монету XIX века неожиданно выкопали на другом конце света

Notes From Poland: японскую монету XIX века неожиданно обнаружили в Польше

В Польше нашли японскую монету XIX века. Об этом сообщает Notes From Poland.

О неожиданной находке в воскресенье, 1 декабря, объявили сотрудники Исторического музея Каменьского повета в городе Камень-Поморски. Монету достоинством 100 монов нашел в поле Альберт Муржиновски. Эти монеты чеканились из смеси меди, свинца и олова. Они обладали характерной овальной формой с квадратным отверстием в центре. Моны использовались в Японии в качестве валюты с 1336 по 1870 год. «Находка этой монеты в таком месте говорит о существовании глобальных связей в мире, где страны были намного менее связаны, чем сегодня», — сказано на сайте музея.

Там также отметили, что моны использовались не только для внутренних расчетов в Японии, но и для международной торговли. При этом Япония в XIX веке была очень закрытой страной. Специалисты предполагают, что на другой конец света монета достоинством 100 монов попала в качестве сувенира или части коллекции уже в XX веке.

«Открытие Альберта Муржиновского является напоминанием, что даже самый обыкновенный участок земли рядом с Каменем-Поморским может скрывать следы удивительного прошлого, которое связывает разные уголки мира», — подытожили сотрудники музея.

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