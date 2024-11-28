Редчайшая монета XVIII века 200 лет хранилась среди безделушек

В США редчайший доллар 1795 года стоимостью 100 тысяч нашли среди безделушек

В США семья из штата Род-Айленд обнаружила дома редчайший доллар 1795 года выпуска, который десятилетиями хранился к старой коробке из-под обуви. Об этом пишет West Alabama Watchman.

Эта монета стала первой, выпущенной федеральным правительством США. Она делалась по образцу популярных в стране в конце XVIII века испанских песо. Монеты чеканились вручную из меди и серебра — позже такая техника не использовалась. На них был изображен профиль древнеримской богини Либертас (Свобода) с распущенными волосами, из-за чего монеты прозвали «Доллар распущенные волосы».

Их выпускали только в 1794-1795 годах, после чего дизайн был изменен. В данный момент коллекционерам известно не более 100 подобных монет. Доллар, найденный семьей из Род-Айленда, передавался по наследству на протяжении семи поколений. При этом о его ценности никто не догадывался, и он хранился в коробке из-под обуви вместе с другими памятными безделушками. Специалисты заявили, что этот доллар хранился с конца XVIII или начала XIX века, так как находится в отличном состоянии. Его стоимость оценивается как минимум в 100 тысяч долларов.

Монету продадут с аукциона в штате Калифорния 15 декабря. Ожидается, что ее отличное состояние и историческая ценность вызовут ажиотаж среди потенциальных покупателей.

Ранее в Великобритании аукционный дом продал редчайшую американскую монету XVIII века, которую нашли в банке из-под конфет. В руки коллекционеров попал уникальный континентальный доллар, выпущенный во времена Войны за независимость США.