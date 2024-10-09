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20:12, 9 октября 2024Из жизни

Найденную в банке из-под конфет редчайшую монету продали за три миллиона рублей

В Великобритании редчайший доллар 1776 года продали за 30 тысяч фунтов

Кадр: Stroud Times / YouTube

В Великобритании аукционный дом продал редчайшую американскую монету XVIII века, которую нашли в банке из-под конфет, за 25 тысяч фунтов стерлингов (3,1 миллиона рублей). Об этом сообщает Gloucestershire Live.

Монету нашли сотрудники Wotton Auction Rooms в городе Уоттон-андер-Эдж, графство Глостершир. Некий торговец принес на оценку банку из-под конфет, полную всяких старых безделушек и монет. Среди них аукционисты обнаружили континентальный доллар США 1776 года выпуска.

Несмотря на свою чрезвычайную редкость, американская монета была продана ниже ожидаемой стоимости. Изначально эксперты оценили ее в 30 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей).

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Континентальные доллары начали чеканить сразу после подписания Декларации о независимости США в 1776-м из латуни. Их дизайн разработал лично Бенджамин Франклин. На аверсе монеты изображено солнце, светящее на солнечные часы, а также нанесены надписи: Fugio («Я лечу») на латыни и Mind your business («Не лезь в чужие дела») по-английски. Этот ребус, составленный отцом-основателем США и обращенный к Великобритании, расшифровывался как: «Время летит, так что не лезь в чужие дела». На реверс монеты нанесена цепь из 13 звеньев, которые символизируют 13 объединившихся колоний.

Ранее сообщалось, что в ЮАР за рекордную сумму продали редчайшую монету 1902 года выпуска. С молотка ушла одна из 986 монет, которые называют Veld Pond (полевой фунт).

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      Никита Савин
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