Редчайшую золотую монету продали за рекордные три миллиона рублей

В ЮАР редчайшую монету Veld Pond продали за 620 тысяч рандов

В ЮАР за рекордную сумму продали редчайшую монету 1902 года выпуска. Об этом пишет The South African.

С молотка ушла одна из 986 монет, которые называют Veld Pond (полевой фунт). Эти монеты чеканили буры на завершающем этапе Второй англо-бурской войны (1899-1902). В конце конфликта оставшиеся бурские солдаты отступили в сельскую местность и начали делать золотые монеты при помощи подручных средств, чтобы сохранить независимость от Британской империи. Название монеты произошло от названия региона Велд («поле» на африкаанс) между реками Лимпопо и Вааль, куда отступили буры.

Монета была продана на торгах аукционного дома Bassani’s Auction House в конце сентября. За нее удалось выручить рекордные 621,6 тысячи рандов (3,4 миллиона рублей). В июле другой Veld Pond продали на 56 тысяч рандов (309 тысяч рублей) дешевле с аукциона Heritage Auctions.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудники аукционного дома нашли редчайшую американскую монету XVIII века, стоимость которой оценивается в 30 тысяч фунтов стерлингов. К аукционистам попал континентальный доллар 1776 года выпуска.

