Помогавший России в ДНР американец Мартиндейл получил российский паспорт

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший России в Донецкой народной республике (ДНР) из тыла Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил российское гражданство. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По данным агентства, паспорт Мартиндейлу вручила сотрудница МВД России. Церемония прошла в представительстве ДНР в Москве в присутствии главы республики Дениса Пушилина, который назвал историю американца уникальной и выразил ему благодарность от лица всех жителей региона.

Комментируя получение гражданства, Мартиндейл заявил, что почувствовал, будто заново родился. «10 лет назад, задолго до нынешних конфликтов, у меня в сердце появилось убеждение, что Россия это не только мой дом, но и моя семья. Я чрезмерно рад, что теперь это не только в сердце, но и по праву», — поделился он.

Мартиндейла вывезли с подконтрольной ВСУ территории в октябре 2024 года. Находясь в тылу, он в течение двух лет передавал российским военным координаты военных объектов Украины. Кроме того, американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка.

Эвакуация Мартиндейла проходила в условиях опасности атаки беспилотников и под обстрелами артиллерии. В ноябре, общаясь с журналистами в Москве, он признался, что давно хотел в Россию и долго ждал этого момента.