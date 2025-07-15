Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 15 июля 2025Россия

Помогавший России из тыла ВСУ американец получил российский паспорт

Помогавший России в ДНР американец Мартиндейл получил российский паспорт
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший России в Донецкой народной республике (ДНР) из тыла Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил российское гражданство. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По данным агентства, паспорт Мартиндейлу вручила сотрудница МВД России. Церемония прошла в представительстве ДНР в Москве в присутствии главы республики Дениса Пушилина, который назвал историю американца уникальной и выразил ему благодарность от лица всех жителей региона.

Комментируя получение гражданства, Мартиндейл заявил, что почувствовал, будто заново родился. «10 лет назад, задолго до нынешних конфликтов, у меня в сердце появилось убеждение, что Россия это не только мой дом, но и моя семья. Я чрезмерно рад, что теперь это не только в сердце, но и по праву», — поделился он.

Мартиндейла вывезли с подконтрольной ВСУ территории в октябре 2024 года. Находясь в тылу, он в течение двух лет передавал российским военным координаты военных объектов Украины. Кроме того, американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка.

Материалы по теме:
«Думаю, что процесс начался». Помогавший Российской армии американец понадеялся на предоставление Москвой убежища
«Думаю, что процесс начался». Помогавший Российской армии американец понадеялся на предоставление Москвой убежища
4 ноября 2024
«Я давно хотел в Россию». Помогавшего ВС РФ американца вывезли с подконтрольной ВСУ территории. Что о нем известно?
«Я давно хотел в Россию». Помогавшего ВС РФ американца вывезли с подконтрольной ВСУ территории. Что о нем известно?
2 ноября 2024

Эвакуация Мартиндейла проходила в условиях опасности атаки беспилотников и под обстрелами артиллерии. В ноябре, общаясь с журналистами в Москве, он признался, что давно хотел в Россию и долго ждал этого момента.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны детали разговора Трампа и Зеленского. Они обсуждали давление на Путина и удары по Москве и Петербургу

    Раскрыты подробности об избившем батюшку палкой в российском храме мужчине

    Звезда Сomedy Woman получила травму на съемках реалити-шоу

    Раскрыто отношение сторонников Трампа к помощи Украине

    Выпускающий ЗРК «Тор» завод утроил производство с начала СВО

    Британского легионера ВСУ приговорили в ДНР

    Российские войска продвинулись к Константиновке в ДНР

    Помогавший спецслужбам России с территории Украины американец обратился к Путину

    Раскрыт простой способ снизить риск рака на 20 процентов

    Германия запросила у США способное долететь до России оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости