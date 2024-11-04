Помогавший ВС России Мартиндейл заявил о процессе предоставления ему убежища

Помогавший Вооруженным силам (ВС) России американец Дэниэл Мартиндейл рассказал, что процесс предоставления ему политического убежища в РФ начался.

27 октября российские силовики вывезли Мартиндейла с территории, которая находилась под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Американца вывезли в Донецк из села Богоявленка в Донецкой народной республике. Эвакуация проходила в опасных условиях — существовала угроза со стороны украинских беспилотников, шел артиллерийский обстрел.

Гражданин США находился на украинской территории еще до начала спецоперации — с 11 февраля 2022 года. Мартиндейл установил связь с российскими силовыми структурами, после чего в течение двух лет передавал координаты украинских военных объектов, что помогало наносить удары по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

«Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, который я ждал», — поделился Мартиндейл. Он добавил, что не планирует возвращаться в США и с 2005 года считает Вашингтон своим врагом.

Мартиндейл удивился отсутствию внимания к себе со стороны украинских спецслужб

Мартиндейл рассказал, что в целях конспирации регулярно чистил историю переписок в Telegram. Его удивил тот факт, что правоохранительные органы и ВСУ за все время его нахождения на Украине ни разу не проверили его телефон.

Мужчина предположил, что это объясняется наличием у него американского паспорта. «Я дружил там с людьми, которые действительно ждали, когда придет Россия, а они, в свою очередь, дружили с местными властями. Так что у меня были хорошие связи», — отметил Мартиндейл.

Американец раскрыл, что все два года общался с российскими военными с помощью телефона, который ему забросили с помощью дрона. «Это было усилием не только с моей стороны, но и с российской стороны тоже», — указал он.

Гражданин США рассказал о мечте возделывать российскую землю

Мартиндейл признался, что после завершения украинского конфликта ему бы хотелось заняться фермерством, и, скорее всего, на территории России. Кроме того, он думает о создании здесь семьи, а также о получении российского гражданства. Сейчас ему бы хотелось продолжить помогать в сохранении жизней российских солдат и обеспечении «какого-то будущего для русских на Украине».

Получивший убежище в РФ британский журналист Грэм Филлипс расценил действия, которые на Украине предпринимал Мартиндейл, чтобы помочь российской армии, как подвиг. «Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг», — сказал репортер, добавив, что по всему миру есть «адекватные и здравомыслящие люди», которые «за нас, за правду».

Позднее Мартиндейл выразил опасение, что власти США могут попытаться заставить его вернуться на родину, чтобы «обвинить во всех грехах». «Если со мной или со всей моей семьей что-то произойдет в ближайшем будущем, это будет не по какой-то случайности, не по каким-то естественным причинам. Это будет дело рук американских властей», — сказал он.