Американец Мартиндэйл: власти США могут попытаться заставить меня вернуться

Власти США могут попытаться заставить американца Дэниэла Мартиндэйла, помогавшего Вооруженным силам России (ВС РФ), вернуться на родину. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

«Если со мной или со всей моей семьей что-то произойдет в ближайшем будущем, это будет не по какой-то случайности, не по каким-то естественным причинам. Это будет дело рук американских властей», — сказал он.

По его словам, американское правительство намерено заставить его вернуться в США, чтобы «обвинить во всех грехах». Мартиндейл отметил, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названую дату.

Ранее стало известно об уничтожении в ДНР наемника из Великобритании. Уточняется, что он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.