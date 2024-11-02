Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:16, 2 ноября 2024Мир

Помогавший ВС России американец заявил о желании властей США вернуть его на родину

Американец Мартиндэйл: власти США могут попытаться заставить меня вернуться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дэниэл Мартиндейл

Дэниэл Мартиндейл . Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти США могут попытаться заставить американца Дэниэла Мартиндэйла, помогавшего Вооруженным силам России (ВС РФ), вернуться на родину. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

«Если со мной или со всей моей семьей что-то произойдет в ближайшем будущем, это будет не по какой-то случайности, не по каким-то естественным причинам. Это будет дело рук американских властей», — сказал он.

По его словам, американское правительство намерено заставить его вернуться в США, чтобы «обвинить во всех грехах». Мартиндейл отметил, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названую дату.

Ранее стало известно об уничтожении в ДНР наемника из Великобритании. Уточняется, что он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Дядя, не получается ничего у тебя». Украинский депутат обратился к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

      Помогавший ВС России американец рассказал о работе на Украине

      Экономист предостерег от замены доллара другой иностранной валютой

      YouTube заблокировал канал бывшего сотрудника Павла Дурова

      Раскрыты системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

      Археологи нашли печать потомка Добрыни Никитича

      Помогавший ВС России американец рассказал о поездке через всю Украину

      Звезда «Реальных пацанов» объяснил отказ жениться предсказанием астролога

      Грабитель признался в любви к тюремной жизни и попросил для себя максимальный срок

      Помогавший ВС России американец заявил о желании властей США вернуть его на родину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше