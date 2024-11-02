В ДНР уничтожили наемника из Великобритании, ранее обучавшего бойцов ВСУ

Наемник из Великобритании, которые принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, уничтожен в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское телевидение.

Как утверждается, погибшему наемнику было 24 года. Его звали Лиам Лав, ранее он был британским пехотинцем и помогал обучать солдат ВСУ, которые проходили подготовку на территории Великобритании. Спустя некоторое время Лав уволился из армии и отправился на Украину в качестве наемника. Уточняется, что он погиб при минометном обстреле на территории ДНР.

«Тело бывшего британского солдата, погибшего во время боевых действий будет доставлено в пятницу в дом его родителей в (североирландском — прим. "Ленты. ру") графстве Фермана», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Брянской области ликвидировали наемника из 75-го рейнджерского полка глубинной разведки Вооруженных сил США. Американец находился в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), обезвреженной в российском регионе.

В октябре в МИД РФ рассказали, что Запад и Украина используют частные военные компании (ЧВК) США и Польши для вербовки наемников в ВСУ. Также в ведомстве заявили о вербовке в украинскую армию через немецкие праворадикальные организации и итальянские компании.