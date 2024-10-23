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13:44, 23 октября 2024Мир

В МИД рассказали о вербовке в ВСУ с помощью американских ЧВК

Мирошник: Запад и Украина используют ЧВК США и Польши для вербовки в ВСУ

Фото: Alex Babenko / AP

Запад и Украина используют частные военные компании (ЧВК) США и Польши для вербовки наемников в ВСУ. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

«Для вербовки наемников западными и украинскими спецслужбами задействуются возможности американских частных военных компаний», — подчеркнули в МИД.

Как сообщается, для набора наемников в ВСУ используются американские ЧВК Academy и Hyperion Services, а также польская European Security Academy. Также в МИД заявили о вербовке в украинскую армию через немецкие праворадикальные организации и итальянские компании.

Ранее российский военный с позывным Чукча рассказал о 200 испанских и португальских наемниках на стороне ВСУ в Часовом Яре. По данным разведки, на часовоярском участке фронта ВСУ активно применяют подразделения Иностранного легиона.

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      Виктория Кондратьева
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