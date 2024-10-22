Разведчик: в Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники из Испании и Кубы

Около 200 наемников из Испании, Португалии и Кубы воюют в составе Иностранного легиона на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча, передает ТАСС.

По его словам, гарнизон противника, несмотря на огромные потери, сохраняет боеспособность. По данным разведки, на часов-ярском участке фронта ВСУ активно применяют подразделения Иностранного легиона, укомплектованные преимущественно наемниками из Латинской Америки и Южной Европы. Он добавил, что несмотря на то, что в Часовом Яре наемников из этих регионов уже около 200 человек, их боевой дух оставляет желать лучшего, так как «данные радиоперехватов свидетельствуют об их регулярных отказах от выполнения боевых задач».

Ранее стало известно, что американская частная военная компания Forward Observation Group понесла существенные потери в рамках украинского конфликта на территории Курской области. Сообщается, что они уже два раза выводили свои силы из региона.