Военный эксперт Степанов: в Брянской области ликвидировали наемника разведки США

В Брянской области ликвидировали наемника из 75-го рейнджерского полка глубинной разведки Вооруженных сил США. Об этом заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (РАН) Александр Степанов в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, американец находился в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), обезвреженной в российском регионе. Он объяснил, что полк, в котором служил иностранный военный, специализируется на уничтожении объектов военной инфраструктуры и аэродромов. Степанов подчеркнул, что это говорит о задействовании Украиной в Брянской области специалистов высокого уровня, «даже если это натовские военные пенсионеры либо так называемые отпускники».

Эксперт считает, что задачей группы мог быть захват заложников либо уничтожение объектов военной, энергетической или гражданской инфраструктуры. Кроме того, поступала информация, что ДРГ действовала под прикрытием дронов. «Это говорит о комбинированном характере планирования диверсионных мероприятий, активном вовлечении разведывательных беспилотных возможностей и прикрытии ударными барражирующими боеприпасами группы во время проникновения», — заключил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захаров заявила, что в числе обезвреженных в Брянской области наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), были граждане США, Канады и Польши.