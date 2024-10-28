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17:22, 28 октября 2024Силовые структуры

ФСБ ликвидировала четверых диверсантов при попытке вторжения в российский регион

ФСБ ликвидировала четверых диверсантов в Брянской области во время вторжения ДРГ
Начало событий в новости Вооруженная группа пыталась пересечь российскую границу

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Брянской области во время вторжения диверсионно-разведовательной группы (ДРГ) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России ликвидировала четверых диверсантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, в ЦОС сообщили, что ликвидированные диверсанты, предположительно, являлись иностранными наемниками. Отмечается, что остатки отступающей группы были поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери. попытка нарушения Государственной границы России была пресечена в Климовском районе сотрудниками пограничного управления ФСБ России совместно с подразделениями Вооруженных сил (ВС) России и Росгвардии.

О пресечении попытки вооруженной группой пересечь российскую границу в Брянской области стало известно 27 октября.

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      Анна Габай
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