ФСБ ликвидировала четверых диверсантов при попытке вторжения в российский регион

ФСБ ликвидировала четверых диверсантов в Брянской области во время вторжения ДРГ

В Брянской области во время вторжения диверсионно-разведовательной группы (ДРГ) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России ликвидировала четверых диверсантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, в ЦОС сообщили, что ликвидированные диверсанты, предположительно, являлись иностранными наемниками. Отмечается, что остатки отступающей группы были поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери. попытка нарушения Государственной границы России была пресечена в Климовском районе сотрудниками пограничного управления ФСБ России совместно с подразделениями Вооруженных сил (ВС) России и Росгвардии.

О пресечении попытки вооруженной группой пересечь российскую границу в Брянской области стало известно 27 октября.