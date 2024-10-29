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03:45, 29 октября 2024Мир

Захарова раскрыла национальность вторгшихся в Брянскую область наемников. По ее словам, обезврежены бойцы из трех стран

Захарова: в Брянской области были обезврежены наемники из США, Канады и Польши

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

В числе обезвреженных в Брянской области наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были граждане США, Канады и Польши. О национальности наемников рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Она отметила, что эта информация является предварительными данными правоохранительных органов. Впоследствии сведения будут дополняться.

В ФСБ также сообщили, что ликвидированные в Брянской области члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были иностранными наемниками. Отмечается, что ДРГ была снабжена иностранным вооружением и экипировкой.

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21 августа 2024

На одном из ликвидированных под Брянском диверсантов нашли татуировку десанта США

27 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники ФСБ совместно с военными и Росгвардией предотвратили попытку прорвать государственную границу со стороны Украины. По данным Telegram-канала Mash, в приграничный регион пытались проникнуть 30 бойцов иностранного легиона ВСУ. Сначала они запустили около 20 дронов, после чего выдвинулись со своих позиций без поддержки тяжелой техники. По предварительной информации, речь идет о гражданах Польши, Швеции, Великобритании и Венесуэлы.

На теле одного из ликвидированных в Брянской области диверсантов нашли татуировку парашютно-десантного разведполка сухопутных войск США. Российские силовики отметили, что у ликвидированных членов диверсионной группы помимо иностранного вооружения были найдены личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к иностранным государствам. Так среди трофеев оказался флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот по тактической подготовке на английском языке.

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21 октября 2024

Минобороны России отчиталось об ударе по базам наемников и аэродромам ВСУ

25 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военные за неделю нанесли 42 групповых удара по аэродромам, цехам по производству ударных дронов и базам наемников. Удары были нанесены высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами. В оборонном ведомстве добавили, что с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 647 самолетов, 283 вертолета, 34304 беспилотных летательных аппаратов, 18871 танк и 16761 орудие полевой артиллерии.

В сентябре Россия ударила по расположению иностранных наемников ВСУ в Константиновке. «Искандер-М» ликвидировал около 50 французских боевиков.

Ранее начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча сообщил, что около 200 наемников из Испании, Португалии и Кубы воюют в составе Иностранного легиона на стороне ВСУ в Часовом Яре.

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      Марина Совина
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