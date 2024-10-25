Минобороны России отчиталось об ударе по базам наемников и аэродромам ВСУ

МО: ВС России за неделю нанесли 42 групповых удара по аэродромам и базам ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 42 групповых удара по аэродромам, цехам по производству ударных дронов и базам наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как отчитались в оборонном ведомстве, удары были нанесены высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами. Кроме перечисленных целей, удары были нанесены по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

По информации Минобороны, с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 647 самолетов, 283 вертолета, 34304 беспилотных летательных аппаратов, 18871 танк и 16761 орудие полевой артиллерии.

Также из брифинга стало известно, что российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.