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13:15, 25 октября 2024Россия

Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

Минобороны заявило о взятии под контроль четырех населенных пунктов в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В частности, бойцы группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР).

Еще два населенных пункта — Зоряное и Серебрянка в ДНР — взяли под контроль солдаты группировки войск «Юг». Помимо того, российские войска заняли Николаевку в Донецкой народной республике.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Ольговка Курской области. Это стало известно после того, как в сети появилась фотография с российским флагом, поднятым над селом.

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      Никита Абрамов
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