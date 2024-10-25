Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

Минобороны заявило о взятии под контроль четырех населенных пунктов в зоне СВО

Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В частности, бойцы группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР).

Еще два населенных пункта — Зоряное и Серебрянка в ДНР — взяли под контроль солдаты группировки войск «Юг». Помимо того, российские войска заняли Николаевку в Донецкой народной республике.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Ольговка Курской области. Это стало известно после того, как в сети появилась фотография с российским флагом, поднятым над селом.