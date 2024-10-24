Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области

«РВ»: российские войска освободили Ольговку в Курской области

Российские войска освободили населенный пункт Ольговка Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Канал опубликовал фотографию с российским флагом, поднятым над селом.

Населенный пункт вернули под российский контроль бойцы одного из мотострелковых подразделений ВКС России.

Ранее стало известно об освобождении еще четырех населенных пунктов в Курской области. Речь идет о селе Веретено, а также о деревнях Матвеевка, Дуровка и Жебловка. Бои на территории региона продолжаются с начала августа.