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11:40, 24 октября 2024Россия

Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области

«РВ»: российские войска освободили Ольговку в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска освободили населенный пункт Ольговка Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Канал опубликовал фотографию с российским флагом, поднятым над селом.

Населенный пункт вернули под российский контроль бойцы одного из мотострелковых подразделений ВКС России.

Ранее стало известно об освобождении еще четырех населенных пунктов в Курской области. Речь идет о селе Веретено, а также о деревнях Матвеевка, Дуровка и Жебловка. Бои на территории региона продолжаются с начала августа.

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      Алан Босиков
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