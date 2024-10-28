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21:07, 28 октября 2024Мир

Захарова раскрыла национальность ликвидированных в Брянской области наемников

Захарова: в Брянской области были обезврежены наемники из США, Польши и Канады

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В числе обезвреженных в Брянской области наемников были граждане Канады, Польши и США. Национальность наемников РИА Новости раскрыла официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Она указала, что это предварительные данные правоохранительных органов, которые впоследствии будут дополняться.

В ФСБ также сообщили, что ликвидированные в Брянской области члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были иностранными наемниками. Отмечается, что ДРГ была снабжена иностранным вооружением и экипировкой.

Ранее брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что сотрудники ФСБ совместно с военными и росгвардейцами пресекли попытку вооруженной группы пересечь российскую границу в районе нежилого населенного пункта Манев. Противнику нанесли огневое поражение.

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      Маргарита Пименова
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