Захарова раскрыла национальность ликвидированных в Брянской области наемников

Захарова: в Брянской области были обезврежены наемники из США, Польши и Канады

В числе обезвреженных в Брянской области наемников были граждане Канады, Польши и США. Национальность наемников РИА Новости раскрыла официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Она указала, что это предварительные данные правоохранительных органов, которые впоследствии будут дополняться.

В ФСБ также сообщили, что ликвидированные в Брянской области члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были иностранными наемниками. Отмечается, что ДРГ была снабжена иностранным вооружением и экипировкой.

Ранее брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что сотрудники ФСБ совместно с военными и росгвардейцами пресекли попытку вооруженной группы пересечь российскую границу в районе нежилого населенного пункта Манев. Противнику нанесли огневое поражение.