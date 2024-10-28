ФСБ раскрыла данные о ликвидированных в Брянской области диверсантах

ФСБ: ликвидированные в Брянской области диверсанты были иностранными наемниками

Ликвидированные в Брянской области члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были иностранными наемниками. Об этом сообщили ТАСС в ФСБ.

На теле одного из диверсантов имеется татуировка парашютно-десантного разведывательного полка Сухопутных войск США. ДРГ была снабжена иностранным вооружением и экипировкой.

Кроме того, у ликвидированных обнаружены канадский флаг, молитвенник на польском языке, блокнот с записями на английском языке по тактической подготовке.

27 октября брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что сотрудники ФСБ совместно с военными и росгвардейцами пресекли попытку вооруженной группой пересечь российскую границу в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района. Противнику нанесли огневое поражение, заявил Богомаз. По его словам, сейчас обстановка в районе стабильная.