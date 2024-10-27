Cтали известны подробности попытки прорыва ВСУ границы в Брянской области

Mash: 30 иностранных бойцов ВСУ попытались прорваться в Брянскую область

Группа бойцов Иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться в Брянскую область. Об этом сообщает издание Mash.

«Сначала был налет около 20 дронов с их стороны. Затем они выдвинулись со своих позиций — шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотная местность», — говорится в публикации.

По данным издания, бойцы противника общались между собой на английском языке. «Предварительно, это была солянка из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан», — указывает Mash.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в отражении попытки прорыва ВСУ участвовали бойцы российской армии, росгвардии и сотрудники ФСБ.