Мартиндейл рассказал, как передавал России сведения о ВСУ

Спасенный из-под Угледара гражданин США Дэниел Мартиндейл рассказал, как передавал сведения российским военнослужащим. Способы ускользнуть оn внимания ВСУ он назвал в интервью RT.

Мартиндейл рассказал, что в целях конспирации регулярно чистил историю переписок в Telegram. Его удивил тот факт, что правоохранительные органы и ВСУ за все время его нахождения на Украине ни разу не проверили его телефон. Мужчина предположил, что это объясняется наличием у него американского паспорта. «Я дружил там с людьми, которые действительно ждали, когда придет Россия, а они, в свою очередь, дружили с местными властями. Так что у меня были хорошие связи», — отметил Мартиндейл.

Американец добавил, что не планирует возвращаться в США и считает Вашингтон своим врагом.

Ранее Российские вооруженные силы спасли из-под Угледара гражданина США. Сообщалось, что мужчина два года находился на территории России и передавал России ценные сведения.