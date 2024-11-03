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12:31, 3 ноября 2024Бывший СССР

Спасенный из-под Угледара американец рассказал об удивившем его факте

Мартиндейл рассказал, как передавал России сведения о ВСУ
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Спасенный из-под Угледара гражданин США Дэниел Мартиндейл рассказал, как передавал сведения российским военнослужащим. Способы ускользнуть оn внимания ВСУ он назвал в интервью RT.

Мартиндейл рассказал, что в целях конспирации регулярно чистил историю переписок в Telegram. Его удивил тот факт, что правоохранительные органы и ВСУ за все время его нахождения на Украине ни разу не проверили его телефон. Мужчина предположил, что это объясняется наличием у него американского паспорта. «Я дружил там с людьми, которые действительно ждали, когда придет Россия, а они, в свою очередь, дружили с местными властями. Так что у меня были хорошие связи», — отметил Мартиндейл.

Американец добавил, что не планирует возвращаться в США и считает Вашингтон своим врагом.

Ранее Российские вооруженные силы спасли из-под Угледара гражданина США. Сообщалось, что мужчина два года находился на территории России и передавал России ценные сведения.

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