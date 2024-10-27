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19:00, 27 октября 2024Бывший СССР

Работавшего на Россию американца спасли из-под Угледара

Передававшего России ценные сведения американца спасли из-под Угледара

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Российские вооруженные силы спасли из-под Угледара работавшего на Россию и передававшего ценные сведения американца. Об этом сообщает Telegram-канал Штаба обороны ДНР.

«Kenneth M. (имя изменено) на протяжении 2 лет СВО находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что гражданин Соединенных Штатов был эвакуирован в ходе специальной операции. На данный момент поднимается вопрос о предоставлении ему российского гражданства и политического убежища.

Ранее президент России Владимир Путин дал гражданство Джону Роблесу из США, который сам себя называет политическим беженцем. О нем известно, что он является этническим индейцем из США. Он перебрался в Россию еще в 1996 году, а в 2007 году получил политическое убежище, что сделало его первым американцем с таким статусом в стране.

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      Максим Габриелян
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