Путин дал российское гражданство индейцу из США Джону Роблесу

Президент России Владимир Путин дал гражданство Джону Роблесу из США, который сам себя называет политическим беженцем. Соответствующий указ опубликован на портале опубликования российских правовых актов.

«В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: (...) 11) Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 года в Соединенных Штатах Америки», — отмечается в документе.

О Роблесе известно, что он является этническим индейцем из США. Он перебрался в Россию еще в 1996 году, а в 2007 году получил политическое убежище, что сделало его первым американцем с таким статусом в стране.

24 марта отставной офицер вооруженных сил США Скотт Беннетт попросил Путина предоставить ему гражданство. Американский офицер в годы службы специализировался на информационно-психологической работе. Он приехал в Донбасс в 2023 году, о чем был снят фильм «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева.