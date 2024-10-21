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15:04, 21 октября 2024Мир

Путин дал гражданство беженцу из США

Путин дал российское гражданство индейцу из США Джону Роблесу

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал гражданство Джону Роблесу из США, который сам себя называет политическим беженцем. Соответствующий указ опубликован на портале опубликования российских правовых актов.

«В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: (...) 11) Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 года в Соединенных Штатах Америки», — отмечается в документе.

О Роблесе известно, что он является этническим индейцем из США. Он перебрался в Россию еще в 1996 году, а в 2007 году получил политическое убежище, что сделало его первым американцем с таким статусом в стране.

24 марта отставной офицер вооруженных сил США Скотт Беннетт попросил Путина предоставить ему гражданство. Американский офицер в годы службы специализировался на информационно-психологической работе. Он приехал в Донбасс в 2023 году, о чем был снят фильм «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева.

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      Максим Габриелян
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