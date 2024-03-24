Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 24 марта 2024Мир

Бывший американский офицер попросил у Путина гражданство России

Экс-офицер США Беннетт попросил у Путина предоставить ему гражданство России

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Бывший офицер США Скотт Беннетт попросил президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство РФ. Об этом американец сообщил в эфире канала НТВ, обращение было записано на Красной площади.

Свое желание Беннет объяснил тем, что он хотел бы использовать свои навыки в дипломатии и опыт в разведке на благо России.

Американский офицер в годы службы специализировался на информационно-психологической работе. Он приехал на Донбасс в 2023 году, о чем был снят фильм «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева.

Ранее сообщалось, что пасынок главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Сырский попросил у Путина российское гражданство. По его словам, в этом случае он бы с удовольствием принял участие в выборном процессе в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Ну что может сделать служба безопасности». Владелец «Крокуса» высказался о действиях охраны во время теракта

      В российском городе взорвался изолятор ЛЭП

      Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в «Крокусе»

      Еще двух подозреваемых в теракте в «Крокусе» привезли в суд

      В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

      Бывший американский офицер попросил у Путина гражданство России

      Артисты возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»

      В Турции указали на возможную причастность США и Байдена к теракту в «Крокусе»

      Суд арестовал одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»

      Появилось видео со вторым обвиняемым в теракте в «Крокусе» из зала суда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше