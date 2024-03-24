Экс-офицер США Беннетт попросил у Путина предоставить ему гражданство России

Бывший офицер США Скотт Беннетт попросил президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство РФ. Об этом американец сообщил в эфире канала НТВ, обращение было записано на Красной площади.

Свое желание Беннет объяснил тем, что он хотел бы использовать свои навыки в дипломатии и опыт в разведке на благо России.

Американский офицер в годы службы специализировался на информационно-психологической работе. Он приехал на Донбасс в 2023 году, о чем был снят фильм «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева.

Ранее сообщалось, что пасынок главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Сырский попросил у Путина российское гражданство. По его словам, в этом случае он бы с удовольствием принял участие в выборном процессе в стране.