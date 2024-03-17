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14:24, 17 марта 2024Бывший СССР

Пасынок главкома ВСУ попросил у Путина российское гражданство

Пасынок главкома ВСУ Иван Сырский попросил у Путина российское гражданство
Иван Сырский (на первом плане)

Иван Сырский (на первом плане). Кадр: Ruptly

Пасынок главнокомандующего Вооруженным силами Украины Александра Сырского Иван попросил у президента России Владимира Путина российское гражданство. Об этом сообщает RT.

«С огромным удовольствием поучаствовал бы в выборном процессе, но нет у меня российского гражданства. На этой волне прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином РФ», — сказал он.

В феврале Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции и также говорил о желании получить гражданство России.

Иван Сырский является приемным сыном главкома ВСУ от первого брака, младший сын Антон — родной. После развода родителей Иван и Антон переехали в Австралию вместе с матерью. Как рассказывал Иван, они с братом давно прекратили общение с нынешним главкомом ВСУ.

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