Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 20 февраля 2024Бывший СССР

Приемный сын главкома ВСУ Сырского выступил в поддержку России

Приемный сын главкома ВСУ Сырского решил получить российское гражданство

Иван Сырский, пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, заявил о поддержке специальной военной операции и о желании получить гражданство России, рассказал австралийский общественный деятель русского происхождения Семен Бойков в своем Telegram-канале.

Иван Сырский является приемным сыном Александра от первого брака, младший сын Антон — родной. После развода родителей Иван и Антон переехали в Австралию вместе с матерью. Как рассказывал Иван, они с братом давно прекратили всякое общение с нынешним главкомом ВСУ.

Ранее проживающий в России отец главкома ВСУ отреагировал на его назначение. По словам мужчины, он не знает, как его сын работает с украинцами. «Я с ними не работаю», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно хамские обвинения». Кремль ответил на слова вдовы Навального

      Россиянам раскрыли бюджетные заграничные направления для отдыха в марте

      Израиль конфисковал более миллиарда шекелей ХАМАС

      Гособвинение запросило девять лет колонии для режиссера за фейки о ВС России

      Оценены шансы властей конфисковать замок Пугачевой и Галкина

      Американского сенатора Грэма пререобъявили в России в розыск

      В России отреагировали на признание участия силовиков Украины в событиях Майдана

      Фитнес-тренер посоветовала комплекс упражнений для прокачки ягодиц дома

      Приемный сын главкома ВСУ Сырского выступил в поддержку России

      Россиянок заподозрили в занятии проституцией с VIP-клиентами на Шри-Ланке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше