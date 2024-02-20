Приемный сын главкома ВСУ Сырского выступил в поддержку России

Приемный сын главкома ВСУ Сырского решил получить российское гражданство

Иван Сырский, пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, заявил о поддержке специальной военной операции и о желании получить гражданство России, рассказал австралийский общественный деятель русского происхождения Семен Бойков в своем Telegram-канале.

Иван Сырский является приемным сыном Александра от первого брака, младший сын Антон — родной. После развода родителей Иван и Антон переехали в Австралию вместе с матерью. Как рассказывал Иван, они с братом давно прекратили всякое общение с нынешним главкомом ВСУ.

Ранее проживающий в России отец главкома ВСУ отреагировал на его назначение. По словам мужчины, он не знает, как его сын работает с украинцами. «Я с ними не работаю», — добавил он.