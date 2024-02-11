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21:46, 11 февраля 2024Бывший СССР

Отец главкома ВСУ отреагировал на его назначение

Отец главкома ВСУ Сырского: при назначении сына испытал те же чувства, что и все
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Проживающий в России отец нового главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислав заявил, что испытал те же чувства, что и все, узнав о назначении сына. Об этом сообщает издание RT в Telegram-канале.

«То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего», — ответил Сырский на вопрос о своей реакции, когда узнал о назначении сына.

По словам мужчины, он не знает, как его сын работает с украинцами. «Я с ними не работаю», — добавил он.

Ранее мать нового главкома ВСУ Александра Сырского посоветовала молодым россиянам отстаивать интересы России в зоне специальной военной операции (СВО).

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его преемником в этой должности стал Сырский, который в тот момент командовал украинскими сухопутными силами.

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      Марина Совина
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