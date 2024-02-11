Мать Сырского посоветовала молодым россиянам защищать Россию

Мать нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского посоветовала молодым россиянам отстаивать интересы России в зоне специальной военной операции. Видеозапись общения с женщиной опубликовало издание Ruptly в Telegram.

«Езжайте и защищайте Россию», — говорит мать Сырского.

В свою очередь, журналисты RT пообщались с отцом нового главкома ВСУ. На опубликованной в Telegram-канале записи мужчина уклончиво отвечал на вопросы корреспондента, заявив, что новость о назначении сына главкомом вызвала у него то же самое чувство, что и у остальных россиян.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его преемником в этой должности стал Сырский, который в тот момент командовал украинскими сухопутными силами.