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18:18, 11 февраля 2024Бывший СССР

Мать нового главкома ВСУ дала совет молодым россиянам

Мать Сырского посоветовала молодым россиянам защищать Россию
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мать нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского посоветовала молодым россиянам отстаивать интересы России в зоне специальной военной операции. Видеозапись общения с женщиной опубликовало издание Ruptly в Telegram.

«Езжайте и защищайте Россию», — говорит мать Сырского.

В свою очередь, журналисты RT пообщались с отцом нового главкома ВСУ. На опубликованной в Telegram-канале записи мужчина уклончиво отвечал на вопросы корреспондента, заявив, что новость о назначении сына главкомом вызвала у него то же самое чувство, что и у остальных россиян.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его преемником в этой должности стал Сырский, который в тот момент командовал украинскими сухопутными силами.

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      Алан Босиков
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