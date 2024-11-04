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03:17, 4 ноября 2024Россия

Помогавший ВС России американец высказался о получении убежища

Мартиндейл: процесс предоставления мне политического убежища в РФ уже начался
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Помогавший Вооруженным силам (ВС) России американец Дэниэл Мартиндейл считает, что процесс предоставления ему политического убежища в РФ начался. Он заявил об этом в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — отметил он.

Ранее американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал армии России, вывезли с территории, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины. Как рассказали в силовых структурах, американца вывели с подконтрольной ВСУ территории 27 октября.

Гражданин США находился на украинской территории еще до начала спецоперации — с 11 февраля 2022 года. Силовики рассказали, что Мартиндейл установил связь с российскими силовыми структурами, после чего в течение двух лет передавал координаты украинских военных объектов, что помогало наносить удары по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

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