Помогавшего ВС России американца Мартиндейла вывезли с территории ВСУ

Американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал армии России, вывезли с территории, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в силовых структурах, американца вывели с подконтрольной ВСУ территории 27 октября. Это произошло в районе села Богоявленка в Донецкой народной республике (ДНР) — впоследствии Мартиндейла доставили в Донецк.

Гражданин Америки находился на украинской территории еще до начала СВО — с 11 февраля 2022 года. Силовики рассказали, что Мартиндейл установил связь с российскими силовыми структурами, после чего в течение двух лет передавал координаты украинских военных объектов, что помогало наносить удары по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

«Я был в Польше еще за два года до войны. Я был миссионером, и я следил за новостям в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война. (…) Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, который я ждал», — рассказал американец на пресс-конференции.

2 ноября первый политический беженец из США Джон Роблес получил российское гражданство. Указ о гражданстве Роблеса подписал президент России Владимир Путин. Американец перебрался в Россию 1996 году, а в 2007 году получил политическое убежище — это сделало его первым американцем с таким статусом в стране.