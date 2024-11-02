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14:07, 2 ноября 2024Россия

С подконтрольной ВСУ территории вывезли помогавшего ВС России американца

Помогавшего ВС России американца Мартиндейла вывезли с территории ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Дэниэл Мартиндейл

Дэниэл Мартиндейл. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал армии России, вывезли с территории, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в силовых структурах, американца вывели с подконтрольной ВСУ территории 27 октября. Это произошло в районе села Богоявленка в Донецкой народной республике (ДНР) — впоследствии Мартиндейла доставили в Донецк.

Гражданин Америки находился на украинской территории еще до начала СВО — с 11 февраля 2022 года. Силовики рассказали, что Мартиндейл установил связь с российскими силовыми структурами, после чего в течение двух лет передавал координаты украинских военных объектов, что помогало наносить удары по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

«Я был в Польше еще за два года до войны. Я был миссионером, и я следил за новостям в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война. (…) Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, который я ждал», — рассказал американец на пресс-конференции.

2 ноября первый политический беженец из США Джон Роблес получил российское гражданство. Указ о гражданстве Роблеса подписал президент России Владимир Путин. Американец перебрался в Россию 1996 году, а в 2007 году получил политическое убежище — это сделало его первым американцем с таким статусом в стране.

ЖЗЛ
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