Филлипс: действия помогавшего ВС РФ американца Мартиндейла являются подвигом

Действия, которые на Украине предпринимал американец Дэниэл Мартиндейл, чтобы помочь российской армии, являются подвигом, считает получивший убежище в РФ британский журналист Грэм Филлипс. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

«Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг», — сказал Филлипс, добавив, что по всему миру есть «адекватные и здравомыслящие люди», которые «за нас, они за правду».

Ранее силовики вывезли Мартиндейла с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории, где он находился с 11 февраля 2022 года. Американец сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов ВСУ. Эти данные неоднократно помогали наносить удары по инфраструктуре, технике и личному составу украинской армии, говорилось в публикации РИА Новости.

В конце октября Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, получил временное убежище на территории России. В Британии против него введены санкции. Медиаконтент, публикуемый журналистом, в Лондоне сочли поддерживающим и пропагандирующим действия и политику, которые дестабилизируют Украину и угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.