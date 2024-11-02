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21:47, 2 ноября 2024Мир

Получивший убежище британский журналист назвал подвигом действия помогавшего РФ американца

Филлипс: действия помогавшего ВС РФ американца Мартиндейла являются подвигом
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:
Грэм Филлипс

Грэм Филлипс. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Действия, которые на Украине предпринимал американец Дэниэл Мартиндейл, чтобы помочь российской армии, являются подвигом, считает получивший убежище в РФ британский журналист Грэм Филлипс. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

«Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг», — сказал Филлипс, добавив, что по всему миру есть «адекватные и здравомыслящие люди», которые «за нас, они за правду».

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Ранее силовики вывезли Мартиндейла с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории, где он находился с 11 февраля 2022 года. Американец сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов ВСУ. Эти данные неоднократно помогали наносить удары по инфраструктуре, технике и личному составу украинской армии, говорилось в публикации РИА Новости.

В конце октября Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, получил временное убежище на территории России. В Британии против него введены санкции. Медиаконтент, публикуемый журналистом, в Лондоне сочли поддерживающим и пропагандирующим действия и политику, которые дестабилизируют Украину и угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.

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