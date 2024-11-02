Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале заявил о наступлении Российской армии. Он отметил, что это наступление Вооруженных сил (ВС) России является самым мощным с начала проведения специальной военной операции (СВО).
По словам главкома ВСУ, ситуация на линии фронта «продолжает оставаться сложной» для украинских подразделений.
Украинские аналитики заявили о продвижении ВС РФ на шести участках фронта
Украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале заявил, что российские военные продвигаются сразу на шести участках фронта.
Так, согласно их данным, ВС РФ продвигаются в районах населенных пунктов Новоукраинка и Богоявленка севернее Угледара, Константиновка и Победа, а также в районе Новодмитровки в Донецкой народной республике (ДНР).
Минобороны сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов
Министерство обороны России подтвердило информацию о продвижении российских военных в зоне СВО. Так, по данным ведомства, с 26 октября по 1 ноября бойцы группировки войск «Восток» заняли села Шахтерское, Доброволье, Новоукраинка и Ясная Поляна.
Кроме того, сообщалось об освобождении села Першотравневое в Харьковской области и поселка Кураховка в ДНР. Контроль над первым установили военнослужащие Западной группировки, над вторым — военнослужащие группы войск «Центр».
В Госдуме заявили о переломе в зоне спецоперации
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также отметил продвижение российских военных в зоне СВО. В связи с чем, полагает он, можно говорить о переломе на линии фронта.
Можно ответственно сказать, что перелом произошел. Вооруженные силы Российской Федерации наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях
По словам депутата, сейчас ВС России выдавливают противника с занимаемых им позиций. Швыткин добавил, что каждый населенный пункт, который ВС РФ берут под контроль, имеет важное значение.
Эксперт заявил об ускорении продвижения Российской армии
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в свою очередь, отметил, что продвижение российских военных в зоне СВО значительно ускорилось.
«Каждый день военные берут под контроль все новые населенные пункты, мы отодвигаем противника от границы ДНР, отодвигаем от ударов по самому Донецку», — указал он, добавив, что «успехи России становятся все более глобальными».
Все успехи нашим военным даются непросто
Он напомнил, что Российская армия имеет дело с подготовленным противником, который, несмотря на дефицит ресурсов, продолжает оказывать сопротивление.