Главком ВСУ заявил о самом мощном наступлении России с начала СВО. В Москве заговорили о переломе

Главком ВСУ Сырский заявил о самом мощном наступлении ВС РФ с начала СВО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале заявил о наступлении Российской армии. Он отметил, что это наступление Вооруженных сил (ВС) России является самым мощным с начала проведения специальной военной операции (СВО).

По словам главкома ВСУ, ситуация на линии фронта «продолжает оставаться сложной» для украинских подразделений.

Украинские аналитики заявили о продвижении ВС РФ на шести участках фронта

Украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале заявил, что российские военные продвигаются сразу на шести участках фронта.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Так, согласно их данным, ВС РФ продвигаются в районах населенных пунктов Новоукраинка и Богоявленка севернее Угледара, Константиновка и Победа, а также в районе Новодмитровки в Донецкой народной республике (ДНР).

Минобороны сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов

Министерство обороны России подтвердило информацию о продвижении российских военных в зоне СВО. Так, по данным ведомства, с 26 октября по 1 ноября бойцы группировки войск «Восток» заняли села Шахтерское, Доброволье, Новоукраинка и Ясная Поляна.

Кроме того, сообщалось об освобождении села Першотравневое в Харьковской области и поселка Кураховка в ДНР. Контроль над первым установили военнослужащие Западной группировки, над вторым — военнослужащие группы войск «Центр».

В Госдуме заявили о переломе в зоне спецоперации

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также отметил продвижение российских военных в зоне СВО. В связи с чем, полагает он, можно говорить о переломе на линии фронта.

Можно ответственно сказать, что перелом произошел. Вооруженные силы Российской Федерации наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

По словам депутата, сейчас ВС России выдавливают противника с занимаемых им позиций. Швыткин добавил, что каждый населенный пункт, который ВС РФ берут под контроль, имеет важное значение.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперт заявил об ускорении продвижения Российской армии

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в свою очередь, отметил, что продвижение российских военных в зоне СВО значительно ускорилось.

«Каждый день военные берут под контроль все новые населенные пункты, мы отодвигаем противника от границы ДНР, отодвигаем от ударов по самому Донецку», — указал он, добавив, что «успехи России становятся все более глобальными».

Все успехи нашим военным даются непросто Василий Дандыкин военный эксперт

Он напомнил, что Российская армия имеет дело с подготовленным противником, который, несмотря на дефицит ресурсов, продолжает оказывать сопротивление.