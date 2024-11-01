Военный рассказал о значительном изменении на фронте

Военный эксперт Дандыкин: продвижение российских военных значительно ускорилось

Ситуация на фронте значительно меняется: российские войска ускорили продвижение, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, если раньше счет продвижения шел на сотни метров, то теперь речь о тысячах.

«Каждый день военные берут под контроль все новые населенные пункты, мы отодвигаем противника от границы ДНР, отодвигаем от ударов по самому Донецку, — сказал Дадыкин. — Дальше идут Курахово, Покровск — одни из последних укрепленных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). А дальше — уже выход на последние агломерации: Славянск, Краматорск. Успехи России становятся все более глобальными».

Военный эксперт подчеркнул, что российским бойцам по-прежнему приходится преодолевать больше трудности в продвижении, ВСУ продолжают оборонятся, несмотря на острый дефицит ресурсов.

«Мы имеем дело с подготовленным противником: он оказывает сопротивление и на Курском, и на других направлениях. Все успехи нашим военным даются непросто», — заметил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 26 октября по 1 ноября российские военные заняли села Шахтерское, Доброволье, Новоукраинка и Ясная Поляна.