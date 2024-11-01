Минобороны России заявило о взятии под контроль села Шахтерское в ДНР

Российская армия заняла село Шахтерское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток». С 26 октября по 1 ноября они также заняли села Доброволье, Новоукраинка и Ясная Поляна. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной и пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также формированиям бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и бригады национальной гвардии.

Всего за минувшую неделю ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 840 военных, 3 танка, 50 автомобилей, 8 боевых бронемашин, в том числе бронетранспортер М113 производства из США, а также 15 артиллерийских орудий, 10 из которых передали Украине страны Североатлантического альянса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронтах. По его словам, из-за этого у Украины усиливается желание получить от США дальнобойные ракеты Tomahawk.