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12:02, 31 октября 2024Россия

В Кремле рассказали о ситуации на фронте

Песков заявил, что Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронтах

Фото: Reuters

Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронтах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рассказывая о динамике в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.

«Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее все хорошо видят и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что «киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность», вследствие чего усиливается желание получить от США дальнобойные ракеты Tomahawk.

Ранее Песков заявлял, что президент России Владимир Путин продолжает СВО для того, чтобы выполнить поставленные задачи, но остается открыт для переговоров.

В конце октября The New York Times писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у США ракеты Tomahawk. Со ссылкой на неназванных официальных лиц США в публикации уточнялось, что на Западе остались недовольными «планом победы» Зеленского, потому что он полностью зависит от их помощи.

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      Елена Торубарова
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