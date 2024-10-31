Зеленский попросил у США дальнобойные ракеты «Томагавк». Почему в Киеве удивлены реакцией Запада?

Politico: Киев удивлен негативным освещением в США запроса о ракетах Tomahawk

Украинские чиновники были удивлены утечкой информации секретной части «плана победы» о просьбе Киева передать крылатые ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров, а также негативным освещением в американских СМИ этого запроса, пишет Politico.

Источники газеты утверждают, что информация, появившаяся в ряде публикаций, искажена и преподнесена в отрицательном свете. Как отмечается в материале, «высокопоставленные киевские чиновники из аппарата Зеленского были озадачены тем фактом, что слитая информация представлена в СМИ в негативном ключе».

Собеседник издания заявил, что в Вашингтоне изучали просьбу Киева о ракетах и отреагировали на нее положительно.

Мы знаем, что план реалистичен. Собственные военные США изучили его и сказали, что он реалистичен источник Politico

В США назвали передачу ракет Tomahawk Киеву невыполнимой просьбой

О том, что Зеленский попросил у США ракеты Tomahawk, написала газета The New York Times.

По словам неназванных официальных лиц США, там остались недовольными «планом победы» Зеленского, потому что он полностью зависит от западной помощи.

Показательный пример: в одной части [«плана победы»], которая не была обнародована, Зеленский предложил «пакет мер неядерного сдерживания», в рамках которого Украина получит ракеты Tomahawk, что, по словам высокопоставленного американского чиновника, является абсолютно невыполнимой просьбой The New York Times

Дальность действия ракет Tomahawk составляет 2400 километров, что в семь раз превышает радиус полета ракет ATACMS.

Зеленский возмутился утечкой секретной части «плана победы»

Зеленский обвинил США в сливе секретных данных, касающихся его «плана победы».

Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk. Но это была конфиденциальная информация Владимир Зеленский президент Украины

Он подчеркнул, что эти сведения были озвучены лишь в Белом доме. «Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — сказал политик.

Кроме того, Зеленский пожаловался, что Украина получила только 10 процентов от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США в 2024 году.

В России в свою очередь предупредили США о последствиях поставок Киеву ракет Tomahawk. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что они станут приоритетной целью для России. Он также выразил мнение, что Украина попросту не сможет воспользоваться поставленным оружием.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что страны, которые выдадут Вооруженным силам Украины ракеты Tomahawk, напрямую станут участниками конфликта.