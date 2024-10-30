В Киеве удивились реакции в США на просьбу передать ракеты Tomahawk

Politico: в Киеве озадачены негативным освещением просьбы передать Tomahawk

Украинские чиновники были удивлены утечкой информации секретной части «плана победы» о просьбе Киева передать крылатые ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров, а также негативной реакцией на нее в Вашингтоне. Об этом сообщает Politico.

До этого The New York Times опубликовала материал, в котором американские чиновники назвали передачу такого вооружения невыполнимым.

Собеседник Politico заявил, что в Вашингтоне изучали просьбу Киева о ракетах и отреагировали на нее положительно. «Мы знаем, что план реалистичен. Собственные военные США изучили его и сказали, что он реалистичен», — рассказал он.

До этого утечку раскритиковал и президент Украины Владимир Зеленский. «Это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — отмечал политик.