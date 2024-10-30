Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы». О чем там идет речь?

Зеленский обвинил Запад в утечке секретной части плана победы

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил США в сливе секретных данных, касающихся его «плана победы». Там идет речь о поставках Киеву дальнобойного оружия.

Возмущение Зеленского вызвала публикация The New York Times. Газета написала со ссылкой на источники, что в закрытой части плана содержится предложение о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. По данным NYT, американские чиновники сочли это «абсолютно невыполнимым требованием».

Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального Владимир Зеленский президент Украины

Кроме того, Зеленский пожаловался, что Украина получила только 10 процентов от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США в 2024 году. Также, по его словам, партнеры не предоставили все обещанные системы противовоздушной обороны. «Это не смешно», — сказал украинский президент.

Фото: Jens Buttner / Reuters

В России отреагировали на просьбу Украины о ракетах Tomahawk

Как предупредил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, страны, которые выдадут Вооруженным силам Украины ракеты Tomahawk, напрямую станут участниками конфликта. «Поэтому государство, дающее подобного вида вооружение, становится, на мой взгляд, объектом для нанесения соответствующих ударов со стороны наших Вооруженных сил», — указал парламентарий.

Он также добавил, что передача ракет Украине может послужить основанием для применения российского оружия по пусковым установкам Tomahawk на территории, например, Румынии и Польши. Швыткин понадеялся, что у Запада хватит разума не выполнять просьбу Зеленского.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, выразил мнение, что Украина попросту не сможет воспользоваться поставленным оружием, поскольку ракеты автоматически станут приоритетной целью для уничтожения.

В Киеве раскрыли автора секретных пунктов «плана победы» Зеленского

Экс премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что секретные положения были подготовлены властями США. Он объяснил, что Киев не может самостоятельно составить перечень военных объектов на территории России. Между тем у США есть спутниковая сеть, способная вести наблюдение в режиме реального времени.

Оглашение Зеленским своего «плана победы» Азаров назвал разновидностью ультиматума Москве.

Как отмечал между тем посол РФ в Великобритании Андрей Келин, на Западе ни у кого нет иллюзий по поводу «плана победы», тот содержит «хорошо известный набор требований киевского руководства с некоторыми творческими дополнениями».