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07:16, 25 октября 2024Мир

Посол в Британии заявил об отсутствии иллюзий на Западе по «плану победы» Зеленского

Дипломат Келин: на Западе нет иллюзий по «плану победы» Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

На Западе ни у кого нет иллюзий по поводу «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, заявил ТАСС посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, он содержит «хорошо известный набор требований киевского руководства с некоторыми творческими дополнениями». В качестве примера такого дипломат назвал обещания «предоставить западным странам все природные ресурсы Украины». «Многие постсоветские республики прошли через этот так называемый раздел продукции и сильно от него пострадали», — подчеркнул посол.

Келин также заявил, что презентацией плана победы на Западе Зеленский перебил «начавшиеся здесь дискуссии в поддержку идеи урегулирования конфликта», показав, что выбор Киева сейчас «делается в пользу дальнейшей эскалации».

В середине октября Зеленский обнародовал свой «план победы». Три пункта из него подразумевают приглашение страны в НАТО, перевод военных действий на территорию России и неядерное сдерживание Москвы.

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      Сергей Грехов
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