В России отреагировали на просьбу Украины о ракетах Tomahawk

Швыткин: страны, которые выдадут ВСУ Tomahawk, станут участниками конфликта

Страны, которые выдадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Tomahawk, напрямую станут участниками конфликта, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на признание президентом Украины Владимиром Зеленским просьбы о передаче этого вида оружия Киеву.

«Те страны, у кого он просит оружие такого типа, категории дальнобойных видов вооружений, для поражения тыловых районов нашей страны, должны понимать, что они напрямую становятся участниками данного конфликта. Поэтому государство, дающее подобного вида вооружения, становится, на мой взгляд, объектом для нанесения соответствующих ударов со стороны наших Вооруженных сил», — сообщил Швыткин.

Например, по словам депутата, передача ракет Украине может послужить основанием для применения российского оружия по пусковым установкам Tomahawk на территории Румынии и Польши.

«Они должны это осознавать. Мы не можем смотреть сквозь пальцы. Но я думаю, что все-таки здравого смысла у тех, у кого он просит, хватит, чтобы этого не допустить», — заключил он.

Ранее Зеленский возмутился раскрытием секретных пунктов «плана победы» в американских СМИ. Уточняется, что речь идет о передаче Украине ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров.

