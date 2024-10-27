Экс-премьер Украины Азаров: США приложили руку к «плану победы» Зеленского

Секретные положения «плана» Владимира Зеленского были подготовлены властями США. Об этом заявил экс премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram.

По его словам, Киев неспособен самостоятельно составить перечень военных объектов на территории России. В этой связи он указал на наличие у США спутниковой сети, способной вести наблюдение в режиме реального времени.

Оглашение Зеленским своего «плана победы» политик считает разновидностью ультиматума Москве. «Если вы не пойдете нам навстречу, ситуация будет развиваться таким путем», — пояснил Азаров суть разработанного с помощью США «плана».

Ранее на Западе целью «плана победы» Зеленского назвали требование на нужды украинской армии все больших средств, которые позволили бы поддерживать ведение боевых действий. При этом население западных государств раз от раза теряет былой оптимизм по поводу исхода конфликта, подчеркнули там.

